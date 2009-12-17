«Ариана» до сих пор стоит без горючего

По состоянию на 17 декабря, на борту освобожденного из пиратского плена судна «Ариана» среди членов экипажа нет людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ, ссылаясь на данные военного врача корабля ВМС США, который провел осмотр членов экипажа балкера, засвидетельствовав, что «состояние их здоровья стабильное».

В то же время Н.МАЛОМУЖ отметил, что судно продолжает находиться под охраной военного корабля ВМС США «Pinckny», который находится на расстоянии 4 миль от балкера.

Вооруженные американские военные не имеют права оставаться на борту «Арианы» постоянно, поскольку власть Мальты не предоставила такого разрешения, ведь судно находится под флагом этой страны.

Кроме того, экипаж "Арианы” обеспечен продуктами питания, питьевой водой и медикаментами со стороны военнослужащих «Pinckny».

На данное время украинский экипаж осуществляет ремонтные работы в машинном отделении и подготовку судна к последующему морскому переходу, ожидая буксирное судно с горючим для заправки «Арианы».

По словам Н.МАЛОМУЖА, 16 декабря из порта Момбаса (Кения) вышел буксир «Соланд». Ожидается, что, ориентировочно, через 3-4 дня заправщик дойдет до балкера, загрузит его горючим, после чего «Ариана» продолжит свой рейс.

В то же время, на уточняющий вопрос, куда именно будет следовать корабль, Н.МАЛОМУЖ не дал однозначного ответа, отметив, что этот вопрос пока не подлежит разглашению. Вместе с тем, он отметил, что, по «прогнозам, корабль должен прибыть в морской порт перед Новым годом, но сейчас не могу сказать в какой».

В контексте сказанного Н.МАЛОМУЖ подчеркнул, что Президент Украины дал указание украинским спецслужбам обеспечить доставку экипажа «Арианы» всеми возможными средствами в Украину, «чтобы они могли встретить Новый год в семьях».

На вопрос, продолжит ли «Ариана» свой курс по маршруту, который был определен судовладельцем, Н.МАЛОМУЖ сказал, что между командой и судовладельцем «было принято консолидированное решение, что они (экипаж) не покинут судно».

Н.МАЛОМУЖ пояснил, что в случае, если экипаж нарушит это соглашение, то это не пойдет в пользу его имиджа, в том числе в вопросе, что касается заработной платы и последующего трудоустройства.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря судно "Ариана" было освобождено после 8 месяцев пребывания в плену у сомалийских пиратов. В заложниках у пиратов были 24 моряка, в том числе женщина, которая на 5-м месяце беременности потеряла ребенка. За освобождение «Арианы» и украинских граждан судовладелец заплатил выкуп в размере 2,8 млн. дол.