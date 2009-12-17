Из пиратского плена освободили 7 украинцев

Из пиратского плена освобожден балкер Delvina и 7 украинцев, которые находились в составе экипажа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ.

По его словам, сегодня около 17.30 Служба внешней разведки Украины во взаимодействии с соответствующими органами государственной власти Украины и иностранными партнерами завершила реализацию комплексной разведывательной операции по содействию судовладельцу в процессе освобождения балкера MV Delvina, захваченного 5 ноября этого года. В составе экипажа судна - 7 граждан Украины и 14 граждан Филиппин.

По словам Н.МАЛОМУЖА, в соответствии с разработанным и реализованным планом, сегодня на балкер пиратам была доставлена воздушным путем согласованная сумма выкупа - 3,5 млн. долларов США, хотя на первом этапе они требовали 7 млн. После получения и раздела средств пираты покинули судно.

Как отметил Н.МАЛОМУЖ, предварительно осуществлена соответствующая идентификация членов экипажа балкера.

Также СВР оказала помощь представителям греческой компании-оператора Meadwav Shipping в установлении и поддержании связи со штаб-квартирой военно-морской операции ЕС «Аталанта» для организации взаимодействия в осуществлении дозаправки суда горючим и его охраны.

Как отметил руководитель СВР, после освобождения балкер будет находиться под охраной одного из военных кораблей, принимающих участие в операции «Аталанта», - корабля ВМС Германии «Бремен», который будет сопровождать судно до Момбасы. В этом городе MV Delvina будет обеспечена горюче-смазочными материалами, продуктами питания, питьевой водой и тому подобное.

Также принимаются меры по предотвращению повторного захвата пиратами этого судна.

Физическое и моральное состояние членов экипажа удовлетворительное.

В то же время Н.МАЛОМУЖ отметил, что во время переговоров об освобождении MV Delvina судовладелец, в отличие от своего коллеги, которому принадлежит «Ариана», действовал активнее, решительнее, в полном взаимодействии с украинскими спецслужбами, МИД, другими органами.