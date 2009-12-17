Эйфелеву башню закрыли из-за снегопада

Эйфелева башня и парки Парижа закрыты из-за снегопада, который также существенно осложнил сегодня движение транспорта во французской столице.

Об этом сообщает сегодня бельгийское агентство “Белга”.

Снег и дожди, которые приводили к гололедице, выпали на всем севере Франции, но основные сложности для движения транспорта они представляли в парижском регионе, вызвав многочисленные заторы и замедление движения транспортных потоков.

Снежная стихия совпала во времени с забастовкой персонала пригородных поездов скоростной линии А пригородного сообщения (RER), которая длится уже неделю. Эта линия пересекает Париж и его пригородную зону с востока на запад, соединяя Париж, в том числе с парком аттракционов “Диснейленд”.

Снегопад также вызвал сегодня задержку на два часа посадки и вылета самолетов из парижского аэропорта “Шарль де Голль”. В другом аэропорту Парижа – Орли – задержка прибытия самолетов составляла, в среднем, 30 минут, а вылет происходил преимущественно своевременно.