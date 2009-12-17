Французские фермеры завалили сеном вход в резиденцию Саркози

Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров, которая прошла в четверг, 17 декабря, вблизи резиденции Николя САРКОЗИ на Елисейских полях, сообщает Reuters. Несколько участников акции арестованы.

Перед рассветом около 70 недовольных аграрной политикой властей фермеров прибыли к дворцу на Елисейских полях. В фургоне они привезли два стога сена, которое и разбросали на улицах, прилегающих к официальной резиденции Президента Франции.

Сеном оказался завален и вход во дворец. Прибывшие на место подразделения полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и начали расчищать дорогу от сена.

Как заявил агентству глава Ассоциации молодых фермеров Дамьен ГРЕССЕН (Damien Gressin), работники аграрного сектора считают, что правительство во главе с Н.САРКОЗИ уделяет защите французских производителей сельхозпродукции мало внимания, в результате чего рынок захватывают производители из США и Индии.

В 2009 году французские фермеры собрали в среднем на 34 процента меньший урожай, чем годом ранее. Причиной этого, по их мнению, стало удорожание удобрений и падение цен на зерновые.