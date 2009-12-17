2009 год стал рекордным по числу убийств журналистов

Нынешний год стал рекордным по числу убийств журналистов в мире.

В новом докладе, представленным в Нью-Йорке Комитетом по защите журналистов, говорится, что в 2009 году были убиты, по меньшей мере, 68 сотрудников СМИ – это на 60% больше, чем в прошлом году, передает Радио «Свобода».

Наибольшее количество журналистов было убито в этом году на Филиппинах - 30 человек.

На втором месте по числу убийств после Филиппин – Пакистан, где жертвами нападений стали четверо журналистов, а на третьем – Россия, где погибли трое. Также среди стран, в которых были убиты работники СМИ – Афганистан, Мексика, Шри-Ланка, Колумбия, Палестина и Венесуэла.