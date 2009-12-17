Больше всего украинцев за рубежом живет в Чехии

В 2008 году в Европейском Союзе проживали 30,8 млн. иностранцев или 6% от всего населения стран-членов ЕС.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

При этом, по данным Евростата, 11,3 млн. иностранцев были выходцами из других стран-членов ЕС, 19,5 млн. – из других стран Европы и мира.

В 2008 году наибольшее количество иностранных граждан было зарегистрировано в Германии (7,3 млн. человек), Испании (5,3 млн.), Великобритании (4,0 млн.), Франции (3,7 млн.) и Италии (3,4 млн.). В этих странах всего проживают более 75% всех иностранцев, живущих в странах-членах ЕС.

В процентном отношении к количеству населения наибольшее количество иностранцев в Люксембурге (43% всего населения страны), Латвии (18%), Эстонии (17%), Кипре (16%), Ирландии (13%), Испании (12%) и Австрии (10%).

Количество иностранцев менее 1% от всего населения зарегистрировано в Румынии, Польше, Болгарии и Словакии.

В 2008 году 37% всех иностранцев, проживавших в странах-членах ЕС, составляли граждане других стран-членов Евросоюза. Больше всего проживало за рубежом граждан Румынии (1,7 млн. человек или 15% от всего количества иностранцев из других стран-членов ЕС), Италии (1,3 млн. или 11%) и Польши (1,2 млн. человек или 11%).

Среди иностранцев из других стран мира наибольшими группами являются граждане Турции (2,4 млн. человек или 12% от всего количества иностранцев из других стран мира, проживавших в ЕС), Марокко (1,7 млн. человек или 9%) и Албании (1 млн. человек или 5%).

Среди наибольших групп иностранцев, проживающих в отдельных странах-членах ЕС, украинцы занимают первое место лишь в Чехии, где количество граждан Украины составляет 103,4 тыс. человек или 29,7% всех иностранцев, проживающих в Чехии.

На втором месте украинцы в Болгарии (2,2 тыс. человек или 8,8% всех иностранцев, живущих в Болгарии), Греции (22,3 тыс. или 2,5%), Венгрии (17,3 тыс. или 9,8%), Польше (6,1 тыс. или 10,6%). На третьем месте украинцы в Португалии (39,6 тыс. человек или 8,9%) и Словакии (3,7 тыс. или 9,2%).

Выходцы из России занимают первое место по проживанию в Болгарии (9 тыс. человек или 36,7% от всех иностранцев, живущих в этой стране), Литве (12,8 тыс. человек или 29,7%) и Финляндии (26,2 тыс. или 19,8%). Также много граждан России в Латвии (28,5 тыс. человек или 6,9%) и Польше (3,7 тыс. или 6,4%).

Выходцев из Беларуси довольно много в Литве, где они занимают второе место по количеству иностранцев (4,7 тыс. человек или 10,9%), а выходцев из Грузии – в Греции, где они занимают третье место (17,2 тыс. или 1,9%).