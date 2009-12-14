Половина европейцев доверяют европейским институтам (опрос)

Почти половина европейцев доверяют европейским институтам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты опроса, проведенного TNS Opinion & Social.

При этом Европейскому парламенту доверяют 50% респондентов и 33% - не доверяют. Европейской комиссии доверяют 46% опрошенных, и 32% - не доверяют.

Большинство европейцев – 53% - считают, что членство у ЕС является позитивным для их страны, при этом 57% считают, что они получили преимущества от членства в Европейском Союзе.

Опрос был проведен с 23 октября по 18 ноября. В целом опрошено 30 тыс. 238 чел.