"Оранжевой революции" в Румынии не будет

Траян Бэсеску избран президентом Румынии на второй срок, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление Конституционного суда страны. Суд принял такое решение после того, как отклонил прошение другого кандидата - Мирчи Джоанэ - об отмене итогов второго тура выборов.

Ранее в суде решили перепроверить около 138 тысяч недействительных бюллетеней, чтобы проверить жалобы Джоанэ на недостоверность подсчета голосов. Пересчет оснований для аннулирования или пересмотра итогов выборов не выявил, что позволило суду утвердить окончательный результатов выборов, победу в которых Бэсеску одержал с перевесом менее чем в один процент. Действующий президент Румынии получил 50,33 процента, его соперник Мирча Джоанэ - 49,67 процента.

Джоанэ, как отмечает Associated Press, признал свое поражение и уже принес поздравления сопернику. Тем не менее, он настаивает, что суд не учел "абсолютно очевидных доказательств" фальсификации выборов. Джоанэ и его сторонники утверждают, что на выборах со стороны штаба Бэсеску применялась техника "двойного голосования", когда один и тот же избиратель отдает свой голос несколько раз, а также был вброс уже заполненных бюллетеней в урны для голосований.

По данным Центральной избирательной комиссии Румынии, среди 138 тысяч перепроверенных бюллетеней 2247 штук были ошибочно приняты за недействительные. 1260 из них были за Бэсеску, 987 - за Джоанэ.

Второй тур президентских выборов в Румынии состоялся 6 декабря. Сразу после выборов о своей победе заявили штабы обоих кандидатов. Впоследствии официальные данные свидетельствовали о перевесе Бэсеску, тогда как опросы избирателей на выходе с участков голосования говорили о победе Джоанэ.

Лента.ру