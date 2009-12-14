Евросоюз принял к сведению выборы в Абхазии

Европейский Союз принял к сведению выборы в Абхазии, хотя и не признает их легитимными.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении шведского председательства в ЕС от имени Европейского Союза.

“ЕС принял к сведению президентские выборы, проведенные на грузинской территории Абхазии 12 декабря. ЕС не признает конституционные и законодательные рамки, в которых были проведены эти выборы”, - отмечается в заявлении.

В документе Евросоюз в очередной раз подчеркнул, что продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии в признанных международным правом границах.

Как сообщалось, 12 декабря в Абхазии были проведены президентские выборы, на которых, по предварительным данным, победу одержал действующий Президент республики Сергей БАГАПШ, который получил 59,4% голосов избирателей.