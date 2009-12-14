В Брюсселе бастовал персонал Совета ЕС

В Брюсселе прошла 3-часовая забастовка персонала Совета ЕС в защиту предложения Еврокомиссии повысить зарплату персонала европейских институтов на 3,7%.

Об этом сообщает сегодня AFP.

Рекомендация Еврокомиссии была заблокирована несколькими послами стран - членов Европейского Союза, которые обвинили Комиссию в двойных стандартах, поскольку сама Комиссия требует от стран-членов ограничения расходов в государственном секторе во время кризиса.

В то же время представители бастующих считают такое решение стран - членов ЕС несправедливым в отношении них. Они, в частности, говорят о том, что, несмотря на достаточно высокие зарплаты, имеют меньше привилегий, чем сотрудники посольств стран - членов Евросоюза.

“Сотрудники в посольствах стран-членов имеют больше привилегий, чем мы. Например, имеют служебные автомобили”, - сказал агентству Роланд ХАНФФ, 52-летний житель Люксембурга, который работает в отделе архивов и получает 6 тыс. евро зарплаты на месяц. “Я не могу работать на моем родном языке”, - добавляет он.

“Я не оставила бы португальское солнце, чтобы приехать в Брюссель без красивой причины”, - заявила секретарша Лисиниа ДИАС, которая получает 4 тыс. евро ежемесячно.

Похожую забастовку планируют провести на этой неделе работники Европарламента в Страсбурге. Кроме того, предполагается, что сотрудники Еврокомиссии также присоединятся к забастовке.

Еврокомиссия предложила повысить зарплату 44,5 тыс. служащим Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента в прошлом месяце. Чтобы решение вступило в силу с 1 января 2010 года, оно должно быть принято до 31 декабря этого года.

Еврокомиссия мотивировала свое предложение уменьшением покупательной способности чиновников на 1,7% с 2004 года.

Зарплата европейских чиновников составляет от 2550 до 17700 евро в месяц в зависимости от должности.