Россиян предупреждают об угрозе терактов

Московская милиция резко усилила меры безопасности в столичном метро, сообщает РБК. Безопасность пассажиров будут обеспечивать дополнительные наряды сотрудников УВД на метрополитене.

Будет увеличено число милиционеров непосредственно на станциях, в переходах, а также при входе и выходе из метро. Также в столичную подземку направлены дополнительные группы кинологов с собаками, обученными для поиска и обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Как отмечает радиостанция, впервые столь масштабные меры по обеспечению безопасности на транспорте принимаются во всех субъектах РФ.

Накануне спецслужбы призвали граждан быть бдительными и помогать сотрудникам правоохранительных органов в связи с возможностью совершения терактов в транспорте, о которой заявил Национальный антитеррористический комитет. Принятие данных мер вызвано поступившей в спецслужбы информацией о возможном совершении диверсионно-террористического акта в России в наземном транспорте и в метрополитене. Информация об этом получена Федеральным оперативным штабом (ФОШ) от иностранных партнеров и в настоящее время проверяется.