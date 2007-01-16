Россия ждет со дня на день теракта на транспорте

Николай Патрушев

Национальный антитеррористический комитет РФ получил от зарубежных коллег информацию о подготовке диверсионно-террористического акта на российском наземном транспорте и в метрополитене.

По словам представителя Федерального оперативного штаба (ФОШ), информация о готовящемся теракте проверяется. Руководитель ФОШ Николай Патрушев отдал указания оперативным штабам субъектов федерации и членам ФОШ привести антитеррористические силы и средства в состояние повышенной готовности, активизацировать оперативно-розыскную деятельность, а также принимать усиленные предупредительно-профилактические меры.

В связи с поступившей информацией ФОШ рекомендует руководителям предприятий, занятых в сфере транспортных пассажирских перевозок, "обеспечить надлежащее выполнение мер по обеспечению безопасности населения", заявил собеседник агентства.

Штаб также обратился к гражданам с просьбой отнестись к сообщениям о террористической угрозе "с пониманием", а также "повысить уровень бдительности, оказать необходимое содействие правоохранительным структурам и в случае обнаружения настораживающих признаков своевременно информировать органы безопасности и правопорядка". Телефон доверия ФСБ России - 8(495)914-2222.

Между тем, информации о конкретном содержании угрозы или о предполагаемом месте совершения теракта пока не поступало. Также не ясно, спецслужбы какого государства информировали российских коллег о готовящемся преступлении.

Лента.ру