Сейм Литвы одобрил резолюцию о возмещении ущерба от оккупации СССР
22:18, 16 января 2007Мир
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...24 миллиарда евро
|Юстинас Каросас
Как передает РИА «Новости», депутаты обратились к России, как к правопреемнице СССР, с просьбой о начале консультаций с Литвой об оплате "ущерба от советской оккупации". В документе содержится ссылка на соответствующий закон, принятый Сеймом в 2000 году. Тогда созданная по поручению депутатов специальная комиссия определила, что ущерб составляет около 24 миллиардов евро.
В то же время литовский Сейм отклонил "жесткий" проект резолюции о материальной компенсации жертвам январских событий 1991 года, предложенный консерваторами.
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