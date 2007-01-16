Юстинас Каросас

Сейм Литвы одобрил резолюцию "О возмещении ущерба от оккупации СССР", проект которой внес председатель парламентского комитета по иностранным делам, социал-демократ Юстинас КАРОСАС.

Как передает РИА «Новости», депутаты обратились к России, как к правопреемнице СССР, с просьбой о начале консультаций с Литвой об оплате "ущерба от советской оккупации". В документе содержится ссылка на соответствующий закон, принятый Сеймом в 2000 году. Тогда созданная по поручению депутатов специальная комиссия определила, что ущерб составляет около 24 миллиардов евро.

В то же время литовский Сейм отклонил "жесткий" проект резолюции о материальной компенсации жертвам январских событий 1991 года, предложенный консерваторами.