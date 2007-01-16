СНБО заключил соглашение с Польшей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Виталий ГАЙДУК, председатель бюро национальной безопасности Польши Владислав СТАСЯК и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудили сотрудничество Польши и Украины в сфере национальной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГАЙДУК сообщил на брифинге в Секретариате Президента.

Он сказал, что встреча с Президентом состоялась после завершения двусторонней встречи руководителей органов нацбезопасности и обороны двух стран.

По его словам, стороны обсудили сотрудничество между Польшей и Украиной, а также роль аппаратов СНБО и бюро нацбезопасности Польши в консультационной комиссии, которую возглавляют президенты Украины и Польши.