СНБО заключил соглашение с Польшей

20:07, 16 января 2007
Мир
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Виталий Гайдук подписал План сотрудничества с польским коллегой

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Виталий ГАЙДУК, председатель бюро национальной безопасности Польши Владислав СТАСЯК и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудили сотрудничество Польши и Украины в сфере национальной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГАЙДУК сообщил на брифинге в Секретариате Президента.

Он сказал, что встреча с Президентом состоялась после завершения двусторонней встречи руководителей органов нацбезопасности и обороны двух стран.

По его словам, стороны обсудили сотрудничество между Польшей и Украиной, а также роль аппаратов СНБО и бюро нацбезопасности Польши в консультационной комиссии, которую возглавляют президенты Украины и Польши.

 

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