Число жертв взрыва в Багдаде возросло до 60 человек
17:46, 16 января 2007Мир
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В столице Ирака совершена серия терактов
По уточненным данным, при взрыве заминированного автомобиля в Багдаде погибли 60 человек, 110 ранены, передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.
Заминированный автомобиль взорвался во вторник на востоке иракской столицы у одного из университетов.
Ранее сегодня в Багдаде была совершена серия терактов, погибли не менее 25 человек.
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