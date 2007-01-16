Число жертв взрыва в Багдаде возросло до 60 человек

По уточненным данным, при взрыве заминированного автомобиля в Багдаде погибли 60 человек, 110 ранены, передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.

Заминированный автомобиль взорвался во вторник на востоке иракской столицы у одного из университетов.

Ранее сегодня в Багдаде была совершена серия терактов, погибли не менее 25 человек.