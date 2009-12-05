УЕФА назовет украинские города - хозяев Евро-2012 11 декабря?

УЕФА вряд ли будет откладывать утверждение украинских городов организаторами финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году с 11 декабря на другой срок.

Такое мнение выразил УНИАН председатель правления компании PL2012, координирующей подготовку Польши к Евро-2012, Марчин ХЕРРА.

„Ничего об этом знаю. Думаю, что 11 декабря это тот момент, когда следует объявить такое решение”, - сказал он.

Руководитель PL2012 подчеркнул необходимость вынесения окончательного решения, поскольку это дополнительно мобилизирует украинских организаторов сосредоточиться на решении текущих задач в рамках организации чемпионата, а не тратить время на дискуссии.

„Думаю, это будет очень хороший мотиватор, чтобы добрые декларации трансформировать в действии”, - сказал он.

По мнению М.ХЕРРИ, УЕФА утвердит украинские города-организаторы и подтвердит право Киева принимать финальный матч чемпионата.

„Думаю, что они (УЕФА) хотели бы закрыть эти вопросы, чтобы можно было сконцентрироваться на (дальнейшей) работе”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в мае УЕФА утвердила организаторами Евро-2012 четыре польских города, отложив окончательное решение относительно украинских городов на декабрь этого года.