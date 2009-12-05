В Испании задержали поляка, нелегально переправлявшего украинцев в ЕС

Испанская полиция задержала 42-летнего гражданина Польши, который входил в преступную группу, занимавшуюся нелегальной переправкой украинцев в государства Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских медиа, задержанный мужчина фальсифицировал документы для украинцев, благодаря которым они попадали сначала в Польшу, а затем переезжали в другие государства Европейского Союза.

Мужчину ранее задерживала польская полиция, а судом был вынесен приговор о лишении свободы, которого он избежал, оставив Польшу.

Поляка задержали в испанском Гийоне.

Мужчина находится в тюрьме и ожидает экстрадиции в Польшу, где ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Справка УНИАН. Польша с конца 2007 года входит в шенгенскую зону, объединяющую 28 европейских государств, между которыми не существует пограничного контроля, что дает возможность свободно перемещаться по территориям этих стран.

По разным данным, за рубежом работает от 3 до 5 миллионов украинцев, часть из которых – в государствах Евросоюза нелегально.