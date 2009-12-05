Число погибших при пожаре в Перми увеличилось до 109 человек

Число погибших сегодня ночью при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми увеличилось до 109 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе следственного комитета при прокуратуре РФ.

«Число погибших увеличилось до 109, из них 98 скончались на месте происшествия, 11 в больнице. 133 человека продолжаются оставаться в медицинских учреждениях Перми и Москвы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Из них 21 человек с ожогами тела более 60%, в реанимации находятся 17 человек, а жизнь более 20 поддерживается с помощью аппарата искусственной вентиляции легких», - сообщают российские следователи.

Кроме того, в настоящее время устанавливается общее количество людей, находившихся в ночном клубе.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось о 103-х жертвах пожара в Перми.