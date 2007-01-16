Политический лидер Кубы Фидель Кастро находится в тяжелом состоянии после перенесенных операций на кишечнике.

Как сообщает (с) Reuters со ссылкой на испанские СМИ, во время операций в организм Ф.Кастро была занесена инфекция, которая вызвала развитие перитонита. Об этом сообщил один из врачей мадридской больницы, который обследовал Ф.Кастро в Гаване в декабре 2006г.

Ф.Кастро не появлялся на публике с июля 2006г., когда ему была проведена операция на кишечнике. Последние фотографии, на которых запечатлен кубинский лидер, датируются концом октября 2006г.

Американская разведка уверена, что Ф.Кастро страдает раком и не проживет больше года. Эту информацию опровергают кубинские власти и лечащий врач Ф.Кастро - испанец Хосе Луис Гарсиа Сабридо. Обязанности президента на Кубе временно исполняет родной брат Ф.Касто - Рауль.

Заметим также, что два дня назад старший сын команданте Фидель Кастро Диас-Баларт заявил, что его отец "выздоравливает, находится в хорошем расположении духа и оптимистично настроен".

13 августа 2006г. кубинскому лидеру исполнилось 80 лет.

РБК