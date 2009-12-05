В Беларуси силовикам разрешили аресты и обыски без санкции

Парламент Беларуси вчера принял поправки в законодательные акты по вопросу усиления борьбы с преступностью, разрешающие сотрудникам силовых ведомств проводить аресты, обыски без санкции прокуратуры, сообщает «Газета.ру».

Таким образом, согласно поправкам, министр внутренних дел, председатель КГБ, директор департамента финансовых расследований (ДФР) получили право без санкции прокурора разрешать производство отдельных оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий (заключение под стражу, обыск, прослушивание и запись переговоров, осмотр жилища).

По словам директора Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима ИПАТОВА, «такие действия будут приниматься в исключительных случаях, в первую очередь, для предупреждения тяжких, особо тяжких и коррупционных преступлений».

При этом руководители правоохранительных органов смогут принимать решения о производстве оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий при условии обязательного в течение 24 часов уведомления генерального прокурора, который не сможет отменить такое постановление, но при осуществлении конституционной функции надзора сможет его опротестовать.