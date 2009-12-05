Инициатива России о европейской безопасности опасна для Украины

Инициатива России о новой системе европейской безопасности является опасной для Украины.

Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Сергей ЗГУРЕЦ, комментируя военно-политические последствия для Украины реализации инициативы Российской Федерации о создании новой системы коллективной безопасности в Европе.

“Российская сторона высказала якобы принципиально новую инициативу по обсуждению новой общеевропейской системы безопасности. Эта инициатива, в действительности, опасна для Украины, в первую очередь из-за того, что она связана с пересмотром почти всех существующих соглашений в области контроля над вооружениями”, - заявил эксперт.

Он отметил, что сейчас Россия не выполняет договор об обычных вооружениях в Европе, грозилась выйти из договора о ракетах средней и малой дальности действия, не соблюдает двусторонних договоренностей с Украиной о контроле арсеналов Черноморского флота.

“Де-факто складывается ситуация, что предлагается вариант переговоров о создании новой системы безопасности, а старые договоры не выполняются, то создается ситуация вакуума, когда не существует никакого каркаса договоренностей, определяющих количественные и качественные параметры вооружений в Европейском регионе”, - объяснил С.ЗГУРЕЦ.

По его мнению, “если Россия игнорирует старые договоры и предлагает лет еще 10-15 обсуждать новую систему безопасности, это означает, что создается рискованный вакуум безопасности, который, в действительности, угрожает Украине”.

“Украина должна очень осторожно отнестись к новой инициативе России, рассматривая в ней риски разрушения существующей системы безопасности в Европе”, - считает С.ЗГУРЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 5 июня 2008 года Президент России выступил с инициативой о разработке Договора о европейской безопасности. Как считает российская сторона, целью инициативы является создание в сфере военно-политической безопасности в Евро-Атлантике единого, неделимого пространства.

По итогам обсуждений, которые состоялись за последний год, российская сторона подготовила проект договора о Евробезопасности. Президент России направил его руководителям соответствующих стран, а также в международные организации на евроатлантическом пространстве: НАТО, Евросоюз, ОДКБ, СНГ, ОБСЕ.