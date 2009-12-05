Приднепровские области Украины, РФ и Беларуси создали Ассоциацию

Десять областей Украины, России и Беларуси создали Ассоциацию торгово-промышленных палат регионов, расположенных в бассейне Днепра.

Соответствующий протокол был подписан в ходе рабочей поездки посла Украины в РФ Константина ГРИЩЕНКО в Смоленскую область, сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Москве.

Участие в ассоциации принимают Смоленская область РФ, три области Беларуси и шесть областей Украины.

К.ГРИЩЕНКО выразил надежду, что совместная плодотворная работа торгово-промышленных палат станет действенным рычагом в развитии сотрудничества между соседними государствами.

В ходе визита на Смоленщину руководитель украинского дипломатического представительства также встретился с губернатором области Сергеем АНТУФЬЕВЫМ, посетил Смоленское ОАО «ПО «Кристалл», ознакомился с культурно-историческими достопримечательностями Смоленска, а также почтил память героических защитников Смоленска, возложил цветы к Вечному огню в Сквере героев.