Число погибших в ночном клубе в Перми превысило 100 человек

В результате пожара в ночном клубе в Перми погиб 101 человек, около 160 пострадали. Такие данные, сообщает ИТАР-ТАСС, были озвучены в ходе оперативного совещания, состоявшегося под утро 5 декабря, в краевом управлении МЧС.

По словам министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Тришкина, семеро пострадавших скончались уже в городских больницах.

Всего в больницах города находятся около 140 человек, пострадавших при пожаре в клубе, состояние 85 из них врачи оценивают как крайне тяжелое. У пострадавших, рассказал Тришкин, в основном ожоги кожных покровов, дыхательных путей и отравление угарным газом.

Лента.ру