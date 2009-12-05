Число погибших в ночном клубе в Перми превысило 100 человек
03:57, 05 декабря 2009Мир
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Еще 85 - в крайне тяжелом состоянии
В результате пожара в ночном клубе в Перми погиб 101 человек, около 160 пострадали. Такие данные, сообщает ИТАР-ТАСС, были озвучены в ходе оперативного совещания, состоявшегося под утро 5 декабря, в краевом управлении МЧС.
По словам министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Тришкина, семеро пострадавших скончались уже в городских больницах.
Всего в больницах города находятся около 140 человек, пострадавших при пожаре в клубе, состояние 85 из них врачи оценивают как крайне тяжелое. У пострадавших, рассказал Тришкин, в основном ожоги кожных покровов, дыхательных путей и отравление угарным газом.
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