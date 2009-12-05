Правительство утвердило директивы к визиту Тимошенко в Бонн

Правительство утвердило директивы к рабочему визиту премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Федеральную Республику Германия (г. Бонн). Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает управление в связях со СМИ Секретариата КМУ.

Напомним, что 8-10 декабря в 2009 г. премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО будет находиться с рабочим визитом в ФРГ (г. Бонн).

Планируется, что во время визита Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в Программе международных встреч, организованных Канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, и выступит с докладом «За конкурентную Европу». Это мероприятие состоится в рамках празднования 20-й годовщины падения Берлинской стены.

В ходе запланированных встреч с руководством европейских институций, ФРГ и других европейских стран будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и пути возобновления европейской экономики. Премьер-министр Украины также приглашена принять участие в Конгрессе Европейской народной партии как почетный гость.