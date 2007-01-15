Юлия Тимошенко встретилась с главой израильского парламента (фото)

Израиль сделает все возможное для признания Голодомора 1932-33 гг. геноцидом украинского народа – спикер Кнессета

Иерусалим (Израиль). 15 января. УНИАН. Израиль сделает все возможное для признания Голодомора 1932-33 гг. геноцидом украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила спикер Кнессета Израиля Далия ИЦИК по итогам встречи с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО в Кнессете. Во время встречи Ю.ТИМОШЕНКО передала спикеру обращение фракции БЮТ к Кнессету с просьбой признать Голодомор 1932-1933 гг. актом геноцида украинского народа.

По словам Д.ИЦИК, Израиль, который пережил в своей истории много трагического, прекрасно понимает украинский народ. Израиль одной из первых стран присоединился к Совместному заявлению Генеральной ассамблеи, приуроченной к 70-й годовщине Голодомора в Украине.

«Мы очень внимательно изучим все аспекты этой страницы истории и приложим все усилия, чтобы принять наилучшее решение для украинского народа», - заявила спикер.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО выразила мнение, что израильский парламент уже через несколько недель сможет признать Голодомор геноцидом украинского народа. «Мы видим добрую волю израильских политиков, и это вселяет надежду», - заявила она.

По завершению двусторонней встречи Д.ИЦИК, начиная заседание Кнессета, представила Ю.ТИМОШЕНКО депутатам как «настоящего друга государства Израиль» и сообщила, что их встреча была плодотворной и обнадеживающей.

Справка. Далия ИЦИК - первая в истории Израиля женщина - спикер парламента. Ожидается, что в июле этого года она может стать президентом страны.

Сегодня Ю.ТИМОШЕНКО, которая третий день находится с визитом в Израиле, также встретилась с министром национальной инфраструктуры Беньямином Бен ЭЛИЭЗЕРОМ.