Член королевской семьи Кувейта приговорен к смертной казни

Член королевской семьи Кувейта шейх Таляль Насер Аль-САБАХ (Sheik Talal Nasser Al Sabah) сегодня был приговорен судом своей страны к смертной казни за перевозку и распространение наркотиков, сообщает Lenta.ru cо ссылкой на AP.

В вердикте подчеркивается, что действия шейха (распространение гашиша и кокаина) "угрожали обществу, а в особенности - молодежи". Шейх "осознанно встал на сторону зла" за что "не заслуживает милосердия", говорится в судебном решении.

Подсудимого также признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и легализации средств, нажитых преступным путем.

Кувейтская общественность с удовлетворением восприняла приговор: как отмечает агентство, соотечественники осужденного полагают, что подобный вердикт является подтверждением равенства всех перед законом в их стране.

Пока остается неизвестным, насколько близким родственником эмира Кувейта был осужденный, так как королевская семья насчитывает сотни человек.

Таляль Насер Аль-САБАХ имеет право обжаловать вынесенный ему приговор.

Напомним, что Кувейт считается одним из наиболее демократически развитых государств Персидского залива.