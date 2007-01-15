К саммиту большой восьмерки в Германии строят забор за 12,5 млн. евро
17:54, 15 января 2007Мир
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Высота 2,5 метра, длина 12 км
В Германии началось строительство ограждения вокруг места проведения саммита лидеров государств “Большой восьмерки”.
Об этом сообщает сегодня французское информационное агентство “Франс Пресс”.
Согласно сообщению, стоимость строительства ограждения длиной 12 км и высотой 2,5 метра составит 12,5 млн. евро.
Саммит глав государств-участников “большой восьмерки” состоится 6-8 июня в немецком городе Хайлигендам (Heiligendamm) на севере страны.
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