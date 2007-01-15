К саммиту большой восьмерки в Германии строят забор за 12,5 млн. евро

Высота 2,5 метра, длина 12 км

В Германии началось строительство ограждения вокруг места проведения саммита лидеров государств “Большой восьмерки”. Об этом сообщает сегодня французское информационное агентство “Франс Пресс”. Согласно сообщению, стоимость строительства ограждения длиной 12 км и высотой 2,5 метра составит 12,5 млн. евро. Саммит глав государств-участников “большой восьмерки” состоится 6-8 июня в немецком городе Хайлигендам (Heiligendamm) на севере страны.

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