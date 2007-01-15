Генпрокуратура России считает, что основателя ЮКОСа могли убить

Генеральная прокуратура РФ готовит запрос в правоохранительные органы Великобритании, в котором просит британских коллег тщательно разобраться во всех обстоятельствах смерти в Лондоне одного из основателей ЮКОСа Юрия Голубева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Есть основания предполагать, что он (Голубев) скончался в результате насильственных действий", - сказал источник.

Голубев умер в Лондоне 8 января. По данным источника, он был важным свидетелем по расследуемому Генпрокуратурой делу в отношении ряда должностных лиц ЮКОСа.

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