Генпрокуратура России считает, что основателя ЮКОСа могли убить
17:02, 15 января 2007Мир
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Он был важным свидетелем
Генеральная прокуратура РФ готовит запрос в правоохранительные органы Великобритании, в котором просит британских коллег тщательно разобраться во всех обстоятельствах смерти в Лондоне одного из основателей ЮКОСа Юрия Голубева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Есть основания предполагать, что он (Голубев) скончался в результате насильственных действий", - сказал источник.
Голубев умер в Лондоне 8 января. По данным источника, он был важным свидетелем по расследуемому Генпрокуратурой делу в отношении ряда должностных лиц ЮКОСа.
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