В Ирак прибыли дополнительные подразделения армии США

В столицу Ирака сегодня прибыли дополнительные подразделения американских военнослужащих, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление командующего силами США в Ираке Джорджа КЕЙСИ.

"Части первой группы уже здесь", - сказал генерал на пресс-конференции. Он не стал комментировать сроки начала новой операции в Багдаде, но подтвердил, что в Багдад уже прибыли 4 тыс. из 17,5 тысяч военнослужащих, которые будут служить в столице.

На прошлой неделе глава Белого дома Джордж БУШ объявил о направлении в Ирак дополнительно более 21 тысячи американских военнослужащих, из которых 17,5 тысяч направятся в столицу страны, а остальные будут дислоцированы в провинции Анбар, которая, по словам Президента США, является опорной базой для "Аль-Каиды".