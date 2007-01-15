Визы в Румынию будут бесплатными

Румыния введет для Украины бесплатные визы, Украина для граждан Румынии отменяет визовый режим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили Президенты Украины и Румынии Виктор ЮЩЕНКО и Траян БАСЕСКУ на совместной пресс-конференции сегодня после завершения встречи.

По словам В.ЮЩЕНКО, в рамках сегодняшних переговоров достигнута договоренность, что Украина распространяет на граждан Румынии безвизовый режим как для всех членов ЕС. Вместо этого Румыния введет для украинских граждан бесплатные визы.

В.ЮЩЕНКО заметил, что это решение будет проработано на протяжении 3-4 недель.