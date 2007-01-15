Путин подарит Лукашенко 40% белорусского бюджета

Президент РФ Владимир ПУТИН считает, что в компромиссе с Минском, Россия платит за мягкий, союзнический переход к рыночным отношениям и поддержку белорусского народа.

Об этом В.ПУТИН заявил сегодня на совещании с членами правительства России, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам В.ПУТИНА, прямая или скрытая поддержка белорусской экономики Россией «будет продолжаться на протяжении длительного времени, хотя, начиная с этого года, она значительно сокращается».

«По газу она (поддержка – УНИАН) измеряется примерно в 3,3 миллиардов долларов, по нефти и нефтепродуктам - в 2,5 миллиардов долларов. Вторая цифра посчитана точно и согласована с белорусской стороной. Итого - это 5,8 миллиардов долларов только на энергоносители, это поддержка белорусской экономики в 2007 году», - сказал Президент России.

По данным В.ПУТИНА, поддержка Россией экономики Беларуси составляет более 40% от объема государственного бюджета Беларуси. «Если вспомнить, что, по данным нашего Минфина, весь бюджет Беларуси в 2007 году в долларовом эквиваленте - это около 14 миллиардов, то наша поддержка выражается в цифре примерно 41 процент. Согласимся, что это много», - добавил он.