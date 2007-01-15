В самолете Екатеринбург-Бангкок подрались 20 пассажиров

Массовая драка с участием 20 человек произошла в самолете авиакомпании «Трансаэро», летевшем рейсом Екатеринбург - Бангкок. Во время полета передрались пассажиры, которые перед посадкой выпили немало горячительных напитков в аэропорту, сообщает сегодня «Российская газета».

По словам одного из очевидцев, первая драка началась сразу после взлета. Разняли дерущихся стюарды. Однако чуть позже в драку вступили знакомые участников первой потасовки.

Комментируя ситуацию, представители авиакомпании отметили, что на длинных рейсах часто случаются пьяные драки. Поэтому среди бортпроводников всегда есть пара сильных мужчин, которых за глаза остальной персонал называет «вышибалами».

Газета.ру