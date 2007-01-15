Президент Киргизии подписал новую редакцию Конституции

Президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ сегодня утром подписал закон "О новой редакции Конституции Киргизской Республики" от 30 декабря 2006 г.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу киргизского Президента, новая Конституция расширяет полномочия главы государства. Согласно документу, Президент страны имеет право назначать глав министерства внутренних дел, министерства обороны, внешнеполитического ведомства и др., а также глав районов и областей республики.

В ноябре 2006 г. под давлением оппозиции, начавшей бессрочный митинг с требованием отставки Президента и проведения конституционных реформ, был принят проект новой Конституции Киргизии, существенно ограничивающей полномочия Президента.

Политическая обстановка в Киргизии обострилась в середине октября 2006 г. Оппозиция потребовала, чтобы Президент исполнил данные им перед избранием обещания. По мнению оппозиции, К.БАКИЕВ должен был провести конституционную реформу и создать правительство национального доверия. Однако Президент Киргизии высказался против создания в стране правительства национального доверия. 31 октября после встречи с Президентом руководители оппозиционного движения "За реформы" сообщили, что принято решение совместно разрабатывать проект новой Конституции страны.

В середине декабря прошлого года в связи с принятием новой Конституции в отставку ушло правительство страны во главе с премьер-министром Феликсом КУЛОВЫМ. Согласно новому Основному закону страны, формировать Кабинет министров страны должна выигравшая на парламентских выборах партия. Правительство подало в отставку, чтобы ускорить новые парламентские выборы.