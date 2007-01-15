Джордж Буш подарил американцам еще один праздник
08:50, 15 января 2007Мир
475 0
Президент США предлагает задуматься
В Соединенных Штатах отныне стало одним государственным праздником больше. Президент Джордж БУШ своим указом учредил 16 января Днем свободы вероисповедания.
Как передает MIGnews, американский президент предлагает всем американцам «задуматься о великих дарах религиозной свободы, сохранить эту свободу для грядущих поколений и отметить этот день подобающими событиями и мероприятиями в своих учебных заведениях, местах богослужений, районах и домах».
Текст указа, подписанного накануне главой Белого дома, размещен на сайте Государственного департамента США. Отныне 16 января становится государственным праздником Соединенных Штатов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter