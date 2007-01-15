Джордж Буш подарил американцам еще один праздник

В Соединенных Штатах отныне стало одним государственным праздником больше. Президент Джордж БУШ своим указом учредил 16 января Днем свободы вероисповедания.

Как передает MIGnews, американский президент предлагает всем американцам «задуматься о великих дарах религиозной свободы, сохранить эту свободу для грядущих поколений и отметить этот день подобающими событиями и мероприятиями в своих учебных заведениях, местах богослужений, районах и домах».

Текст указа, подписанного накануне главой Белого дома, размещен на сайте Государственного департамента США. Отныне 16 января становится государственным праздником Соединенных Штатов.