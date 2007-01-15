В Ираке казнили двоих соратников Хусейна

Ближайшие сподвижники иракского диктатора Саддама Хусейна, бывший глава иракской разведки Авад Хамед аль-Бандар и бывший верховный судья Революционного суда Ирака Барзан аль-Тикрити, были повешены до восхода солнца в понедельник, передает Associated Press. О казни сообщил главный обвинитель Мункит аль-Фарун.

По словам аль-Фаруна, правительство обратилось к нему перед восходом солнца с просьбой отправить судью, который стал бы свидетелем казни. Повешение предположительно состоялось в том же здании, ранее принадлежавшем военной разведке, где 16 дней назад был казнен Саддам Хусейн.

Адвокат аль-Бандара и аль-Тикрити рассказал, что их казнь должна была состояться в тот же день, однако иракские власти решили отложить ее в последний момент. В час ночи 30 декабря 2006 года соратникам Хусейна приказали собрать вещи и покинуть тюремные камеры, а также написать завещания. Однако через девять часов обоих приговоренных вернули обратно в камеры.

По словам адвоката, аль-Бандар был недоволен, что его не казнили вместе с Саддамом, а аль-Тикрити не переставая оплакивал смерть брата, называя его смерть великой потерей для семьи и всего арабского мира. Напомним, после казни Хусейна его сторонники казнили более сотни шиитов, угрожая казнить других похищенных в случае приведения в исполнение смертного приговора его сподвижникам.

На прошлой неделе иракский президент Джалал Талабани обратился к правительству с просьбой отложить казни, чтобы "изучить обстановку". Просьбы не исполнять приговор поступали также от нового генсека ООН Пан Ги Муна и верховного комиссара ООН по правам человека Луизы Арбур, однако иракский премьер-министр Нури аль-Малики заявил, что казнь преступников является сугубо внутренним делом Ирака.

5 ноября 2006 года Саддам Хусейн, Барзан аль-Тикрити и Авад Хамад аль-Бандар были признаны виновными в преступлениях против человечности и приговорены к высшей мере наказания. Они был осуждены за причастность к убийству 148 жителей деревни Дуджейл, уничтоженных в 1982 году после неудачной попытки покушения на жизнь Хусейна.

Лента.ру