Бекхэм больше не выйдет на поле в составе ”Реала”

Дэвид Бекхэм больше не будет играть за мадридский "Реал", но продолжит тренировки в его составе. Как сообщает Reuters, об этом в субботу заявил главный тренер мадридцев Фабио Капелло.

"Бекхэм будет тренироваться с командой, но не будет играть", - сказал Капелло на пресс-конференции.

Как известно, на днях Бекхэм договорился о переходе в клуб американской футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлэкси". Действующий контракт английского полузащитника с мадридцами истекает в июне, и продлевать его стороны не будут. В "Реал" Бекхэм перешел в 2003 году из "Манчестер Юнайтед".

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