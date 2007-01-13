Минск даже рад, что Моква научила его считать

Белоруссия удовлетворена достигнутыми в Москве договоренностями по пошлине на нефть и нефтепродукты. "Это не уступка белорусской стороны, это цивилизованный способ решения спора с расчетами цифр и экономики", - заявил в субботу на пресс-конференции в Минске вице-премьер белорусского правительства Андрей Кобяков, возглавлявший белорусскую делегацию на переговорах в Москве.

"Каких-либо потерь бюджета и потрясений в экономике Белоруссии не произойдет. Также не будет потерь и в нефтеперерабатывающей отрасли", - заверил Кобяков. Он отметил, что завершающую точку в ходе переговоров поставили президенты двух стран.

На рост цен на нефтепродукты не скажется тот факт, что Белоруссия будет платить вывозную пошлину на нефть, продолжил белорусский вице-премьер. "Рост цен на нефтепродукты не запланирован. Повышение будет происходить только в рамках программы социально-экономического развития страны на 2007 год. Программой предусмотрена инфляция в пределах 6-8%", - заметил Кобяков.

Он сообщил, что из 20 миллионов тонн нефти, которые Белоруссия получит в 2007 году от России, шесть миллионов тонн достаточно для внутреннего потребления, а 14 миллионов тонн после переработки пойдут на экспорт.

Пошлина рассчитывалась исходя из того, что шесть миллионов тонн нефти условно будут поступать в Белоруссию с нулевой ставкой, а на 14 миллионов тонн запланирована таможенная пошлина. Исходя из расчетов, вся поступающая из России нефть будет обкладываться вывозной пошлиной в размере $53 за тонну, сообщил Кобяков.

По его словам, в ближайшее время белорусское правительство пересмотрит таможенную вывозную пошлину на нефтепродукты. "Мы договорились, что белорусская таможенная пошлина на нефтепродукты будет равна российской пошлине на нефтепродукты", - сказал Кобяков.

Белоруссия, добавил он, рассчитывает получить столько нефти в январе, сколько было запланировано топливно-энергетическим балансом.

РИА новости