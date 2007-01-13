Проигрыш Минска - хорошая новость для Евросоюза

Верховный представитель Евросоюза по общей внешней политике и безопасности Хавьер СОЛАНА приветствовал достижение Россией и Беларусью соглашения о транзите нефти.

"Это хорошая новость для обеих стран, а также для Европейского Cоюза", - говорится в заявлении Х.СОЛАНЫ, передает РИА «Новости».

"В процессе переговоров я находился в контакте с обеими сторонами и ободрял их к тому, чтобы как можно скорее найти решение, которое позволило бы избежать негативного воздействия на поставки нефти в Евросоюз. Я рад тому, что теперь такое соглашение достигнуто", - подчеркивается в заявлении.

Х.СОЛАНА также высказал пожелание, чтобы Россия и ЕС достигли лучшего понимания "в отношении базовых принципов будущего энергетического партнерства".

Беларусь прекратила транзит российской нефти в Европу через нефтепровод "Дружба" в ночь с 7 на 8 января 2007 года, потребовав от РФ оплаты установленных с 1 января 2007 года таможенных пошлин на нефть, транспортируемую по нефтепроводам республики (на январь она установлена на уровне $45 за тонну нефти).

10 января Владимир ПУТИН обсудил с Александром ЛУКАШЕНКО по телефону проблемы транзита российской нефти через Беларусь. В тот же день белорусское правительство признало утратившим силу постановление совета министров о введении государственного сбора за транспортировку нефти по территории Беларуси, после чего поставки нефти в Европу возобновились.