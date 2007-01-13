Грузия отпустит украинских моряков под залог

Суд грузинского города Поти решил освободить под залог девятерых моряков с украинского рыболовецкого сейнера "Савор-2", которых, как и восьмерых россиян с судна "Грот", обвиняют в незаконном пересечении грузинской границы, сообщает ИА "Новости-Грузия".

Украинцы будут освобождены после выплаты залога в размере двух тысяч лари (около тысячи ста пятидесяти долларов) за каждого человека. Очевидно, это произойдет сегодня, поскольку, как заявил генеральный консул Украины в Батуми Владимир Бондаренко, "деньги судовладелец уже перечислил, но они еще не поступили".

Между тем ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Тбилиси Валерий Васильев выразил надежду, что под залог будут освобождены и российские рыбаки. Владелец судна, по его информации, "уже нашел необходимые для залога средства".

Напомним, что 10 января российское судно "Грот", зарегистрированное в Новороссийске, и украинское "Савор-2", зарегистрированное в Севастополе, были задержаны военными судами Грузии у побережья Абхазии.

По словам главы грузинской погранполиции Бадри Бицадзе, сейнеры находились в закрытой для плавания зоне (по грузинскому законодательству, доступ в этот район открыт только для судов с гуманитарным грузом) и осуществляли незаконную ловлю рыбы.

При этом в паспортах моряков, как сообщает ИА REGNUM, грузинские пограничники обнаружили печати самопровозглашенной республики Абхазия, независимость которой от Грузии до настоящего времени не признана международным сообществом. Как заявили сами капитаны сейнеров, они "не знали, что Абхазия является территорией Грузии" и, соответственно, "не знали, что нарушают грузинскую границу".

Лента.ру