Убийцам свердловского священника предъявлены обвинения

Свердловская областная прокуратура предъявила двум жителям города Алапаевска - Сергею Давлятишину и Роману Сухачеву - обвинения в убийстве и разбое. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры России, именно они, по версии следствия, в рождественскую ночь 2007 года убили настоятеля храма Петра и Павла в поселке Нейво-Шайтанский отца Олега Ступичкина и похитили из храма 22 иконы.

Напомним, предполагаемые убийцы, оба ранее судимые, были задержаны по горячим следам. У них была изъята часть похищенных икон. Еще несколько икон были обнаружены позднее в тайнике на местном кладбище и неподалеку от храма, который, по версии следствия, злоумышленники пытались сжечь, чтобы замести следы.

Лента.ру