Вывод американских войск из Ирака может начаться уже в 2007 году

США могут начать вывод войск из Ирака уже в текущем году, если новая стратегия в отношении этой страны сработает. Об этом заявил глава Пентагона Роберт ГЕЙТС, выступая перед комитетом Сената по вопросам вооруженных сил.

Как передает РБК, защищая новую иракскую стратегию Белого дома от критики конгрессменов-демократов, Р.ГЕЙТС был вынужден признать, что новые силы не смогут остановить волну религиозного насилия полностью. Тем не менее, он выразил уверенность в том, что временное увеличение контингента солдат позволит заметно укрепить безопасность в зонах ответственности американской армии - главным образом в Багдаде. "Если уровень насилия снизится значительно, то уже в этом году мы сможем начать выводить войска", - сказал американский министр обороны.

Как сообщалось, согласно решению Вашингтона, иракский контингент американской армии будет увеличен на 21,5 тыс. солдат. Из них 17,5 тыс. солдат будут направлены в Багдад и 4 тыс. - в провинцию Анбар, которая считается одной из самых проблемных с точки зрения безопасности. Новая стратегия Белого Дома стала ответом на доклад комиссии Конгресса, которая требовала пересмотреть политику в отношении Ирака, однако прямо противоположным образом - речь шла о необходимости скорейшего вывода войск и дипломатического решения проблемы.