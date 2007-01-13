Буш поможет беларусской оппозиции

Президент США Джордж БУШ подписал закон, ужесточающий экономические санкции против Беларуси и предусматривающий оказание помощи политической оппозиции.

Как передает ИТАР-ТАСС, этот документ, получивший название "Закон о демократии в Беларуси", ранее был одобрен обеими палатами Конгресса США. В его основу положен вывод о систематическом "нарушении правительством Беларуси прав человека и основополагающих свобод". Общий перечень претензий к белорусским властям изложен в одиннадцати пунктах. Здесь фигурируют обвинения в попрании "основополагающих принципов демократического управления", в нарушениях во время президентских и парламентских выборов, в неспособности властей расследовать дела об исчезновении лидеров оппозиции, в преследовании политических оппонентов и т.д.

Закон, в частности, предусматривает выделение финансовых средств демократическим организациям, находящимся в оппозиции правительству Беларуси, и независимой прессе в этой стране.