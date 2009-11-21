Премьер Польши хочет изменить Конституцию, ограничив роль президента

Премьер-министр Польши, лидер правящей партии «Гражданская платформа» Дональд ТУСК предлагает радикально изменить Конституцию страны, ограничив при этом роль президента и увеличив полномочия главы правительства, передает РИА “Нововсти”.

«Хочу предложить изменения, которые бы ограничили температуру и уровень политического конфликта (между президентом Лехом КАЧИНЬСКИМ и действующим премьером)», - сказал Д.ТУСК на пресс-конференции в Варшаве.

Глава правительства предложил определиться, «в чьих руках находится исполнительная власть». По его мнению, исполнительная власть должна быть сосредоточена в одних руках - сильного премьера и сильного правительства. Д.ТУСК считает, что возможности президента Польши нужно ограничить, «изъяв из полномочий главы государства право вето (в законодательном процессе)». Д.ТУСК предлагает избирать президента не всенародно, а на совместном заседании обеих палат парламента. Кроме того, сейм (нижняя палата) должен избираться по смешанной системе (сейчас сейм избирается по партийным спискам), а сенат (верхняя палата) следует избирать по одномандатным округам.

Премьер Польши предлагает провести конституционные изменения весной будущего года до очередных президентских выборов, которые состоятся осенью 2010 года. Д.ТУСК не исключил проведения всенародного референдума по вопросам конституционной реформы.