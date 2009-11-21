Известный шоумен Роман Трахтенберг умер в машине «скорой помощи»

Романа Трахтенберга похоронят в родном Санкт-Петербурге. Прощание с известным шоуменом и радиоведущим состоится в понедельник 23 ноября в Москве. Гражданская панихида пройдет в Центральном доме работников искусств с 11 до 17 часов. Об этом сообщает радио "Маяк".

Причиной смерти 41-летнего шоумена стал инфаркт.

Трахтенбергу стало плохо в пятницу вечером во время передачи "Шоу Трахты-Барахты", которую он вел вместе с Еленой Батиновой на радио "Маяк". Он скончался в машине "скорой помощи". Соведущая Трахтенберга в эфире сообщила, что "Роме стало неважно и он пошел подышать к окошку воздухом". По окончании передачи она заявила, что "с Ромой все в порядке".