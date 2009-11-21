Патриарх Кирилл опять собирается в Украину

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ намерен совершить свой второй визит в Украину в середине будущего года.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом предстоятель Русской православной церкви заявил в интервью программе «Национальный интерес», показанной на телеканале «Россия».

«Я глубоко убежден в том, что патриарх должен посещать все части своей церкви», - сказал московский первосвятитель.

Патриарх КИРИЛЛ коснулся понятия «Святая Русь», отметив, что ядром этой цивилизации является Россия, Украины, Беларусь, Молдова. «Святая Русь - это мощнейшая цивилизационная сила в современном мире, и в первую очередь это, конечно, духовная сила», - подчеркнул предстоятель РПЦ.

Впервые патриарх КИРИЛЛ в качестве предстоятеля, посетил Украину в августе 2009 года. Поездка иерарха продолжалась десять дней. За это время патриарх совершал богослужения и встречался с верующими Киева, Донецка, Крыма, Ривне, Луцка, Владимир-Волынского и Почаева.