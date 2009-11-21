Путин: еще рано говорить об окончании кризиса

Спад ВВП в России в 2009 году составит 8,5%, инфляция - до 10% по итогам года.

Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, выступая на 11 съезде партии «Единая Россия».

«Еще рано говорить об окончании кризиса, в ряде отраслей сохраняются трудности, и серьезные. Спад ВВП, по итогам года, будет не таким большим, как мы думали, считали, что будет 10%. Будет меньше - 8-8,5%, но и это очень много, больше чем в некоторых странах», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, правительство РФ продолжит «жесткий антиинфляционный курс».

Он отметил, что по прогнозам инфляция в этом году в РФ сократится.

«Еще в 2008 году уровень инфляции составлял 13,3%, то к концу этого годы мы выйдем где-то на 9,6%», - сказал он.

По его словам, это станет одним из лучших показателей, начиная с 1992 года.