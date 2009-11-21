Москва сегодня отметит День рождения Деда Мороза

В Москве 21 ноября отметят День рождения Деда Мороза.

Как сообщили УНИАН в префектуре Юго-Восточного административного округа Москвы, празднование состоится в 12.00 мск в усадьбе Деда Мороза.

«В программе праздника - увлекательные игровые и фольклорные программы, спектакли, театрализованное шествие и выступление детских коллективов. Весёлые игры, любимые песни и хороводы с Дедом Морозом – все это ожидает гостей праздничного мероприятия. В этот же день в Театре Деда Мороза состоится премьера спектакля «Сказка о снежной Блесточке и волшебных фонариках», - сказал префект Юго-Восточного округа Москвы Владимир ЗОТОВ.

Сообщается, что сколько лет исполняется Деду Морозу, сможет узнать лишь тот, кто отметит с ним этот день рождения в его усадьбе.

По информации пресс-службы, хрустальный перезвон оповестит всех о прибытии Деда Мороза. Московская усадьба встретит волшебника веселыми зимними песнями: на широкой площади у ели Снегурочка и сказочные обитатели Кузьминского леса готовят Деду Морозу специальный подарок - танец-сюрприз «Ледяная дорога от порога».

«В «Тереме радости» в сопровождении своих маленьких помощников Дед Мороз поприветствует всех собравшихся гостей и поблагодарит детей и взрослых за приготовленные подарки и, конечно, совершит зимнее чудо», - говорится в сообщении.

Дед Мороз пригласит всех на каток проверить крепок ли лед и посмотреть ледовое представление.

«Множество чудес будет происходить и в большом концерте в честь именинника, на фоне калейдоскопа поздравлений в адрес Деда Мороза будут происходить очень чудные вещи, ведь всем известно, что причина всех чудес кроется в добрых чудачествах волшебников», - отмечается в сообщении.