Число миллионеров в Китае стремительно растет

Жители Китая, несмотря на финансовый кризис, богатеют быстрее жителей других стран мира, к концу года число "официальных" долларовых миллионеров в Китае может превысить 450 тысяч человек, такой прогноз публикует газета "Чайна Дэйли" со ссылкой на данные Boston Consulting Group (BCG).

"Китай сегодня, вероятно, демонстрирует самый быстрорастущий рынок благосостояния, так как растущие доходы и высокий уровень сбережений стимулируют его развитие", - приводит издание слова управляющего китайского офиса BCG Франки Леунга (Frankie Leung).

Согласно его прогнозу, по итогам 2009 года число миллионеров в КНР достигнет 450 тысяч человек, а их общие накопления превысят 1,73 триллиона долларов. В течение четырех ближайших лет, по мнению экспертов, число миллионеров КНР увеличится до 800 тысяч человек.

Для сравнения, по некоторым данным, "официальное" число миллионеров в Китае по итогам прошлого года достигло 391 тысячи человек, что на 20% больше, чем годом ранее.

Согласно проведенному исследованию, большинство миллионеров Китая проживают в столице страны, финансовом мегаполисе Шанхай, южно-китайской провинции Гуандун, а также прибрежных регионах восточного Китая.

По мере роста благосостояния китайцев авторы исследований все чаще ведут подсчет не миллионеров, а миллиардеров. Так, согласно опубликованному в октябре шанхайским деловым интернет-изданием Hurun Report докладу, Китай стремительно догоняет Америку по их числу.

По данным ежегодного подсчета, в Китае сегодня живут 130 "официальных" миллиардеров. При этом, как считают составители рейтинга, список скрытых и явных миллионеров уже превысило 800 тысяч строк. Эти данные вдвое превышают оценку китайского благосостояния, данную сотрудниками BCG.

Мировой кризис лишь ускорил этот рост.

По данным журнала Forbes, страной миллиардеров считаются США - там проживают 359 человек, чье состояние исчисляется в десятизначных цифрах и выше.

РИА "Новости"