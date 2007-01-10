Суд постановил оштрафовать Анатолия Кашпировского

Мировой судья Центрального района Челябинска приговорила известного парапсихолога Анатолия Кашпировского к штрафу в размере 1,7 тыс. руб.

Административное дело в отношении А.Кашпировского было возбуждено по ч.2 ст. 6.2 КоАП РФ (занятие народной медициной (целительством) с нарушением установленного законом порядка) по заявлению двух жителей Челябинска, недовольных тем, что А.Кашпировский, по их мнению, незаконно занимается целительством.

Ни на одном из заседаний ни сам А.Кашпировский, ни его представитель не появились, и по истечении установленного срока суд вынес вердикт без их участия. У А.Кашпировского имеется 10 дней на обжалование сегодняшнего решения. Если в течение этого периода жалоба не поступит, исполнительный лист будет направлен судебным приставам для исполнения решения.

Ранее специалисты кафедры психиатрии, психотерапии, наркологии и медицинской психологии Челябинской государственной медицинской академии установили, что А.Кашпировский использует методы гипноза, которые оказывают негативное воздействие на психическое и физическое здоровье человека, так как не учитываются индивидуальные особенности и противопоказания к проведению гипноза.

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