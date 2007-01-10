Белоруссия отменяет транзитную пошлину на нефть для России. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский.

Белоруссия прекратила транзит российской нефти в Европу, потребовав от РФ оплаты установленных с 1 января 2007 года таможенных пошлин на нефть, транспортируемую по нефтепроводам республики (на январь она установлена на уровне $45 за тонну нефти).

"Белорусское правительство признает утратившим силу постановление совета министров о введении государственного сбора за транспортировку нефти по территории Белоруссии", - заявил Сидорский по итогам заседания совета министров.

"Завтра я вылетаю в Москву для проведения переговоров с моим московским коллегой Михаилом Фрадковым", - сказал Сидорский.

"Надеюсь, что в течение двух дней мы снимем все взаимные разногласия и претензии по поставкам российской нефти в западные страны, а также по поставкам нефти российских компаний в Белоруссию на нефтеперерабатывающие заводы", - отметил он.

РИА Новости